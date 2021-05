BEATA JUANA DE PORTUGAL-12 de mayo.

Primera Lectura (Lectio Divina)

Primera Lectura (Lectio Divina)

Hechos 8, 26-40

En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Levántate y

toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco

transitado". Felipe se puso en camino. Y sucedió que un etíope, alto

funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus

tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en

su carro, leyendo al profeta Isaías.

Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: "Acércate y camina junto a ese

carro". Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías,

le preguntó: "¿Entiendes lo que estás leyendo?" Él le contestó: "¿Cómo

voy a entenderlo, si nadie me lo explica?" Entonces invitó a Felipe a

subir y a sentarse junto a él.

El pasaje de la Escritura que estaba leyendo, era éste: Como oveja

fue llevado a la muerte; como cordero que no se queja frente al que lo

trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo

justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida

ha sido arrancada de la tierra?

El etíope le preguntó a Felipe: "Dime, por favor: ¿De quién dice esto

el profeta, de sí mismo o de otro?" Felipe comenzó a hablarle y

partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron

adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: "Aquí

hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?" Felipe le

contestó: "Ninguna, si crees de todo corazón". Respondió el etíope:

"Creo que Jesús es el Hijo de Dios". Mandó parar el carro, bajaron los

dos al agua y Felipe lo bautizó.

Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El

etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En

cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los

poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea.

+ Meditatio

El pasaje que nos propone la Escritura hoy, nos ayuda a darnos cuenta

de cómo podemos anunciar a Jesús desde cualquier situación o

acontecimiento. Hemos visto cómo Felipe, "partiendo de aquel pasaje,

le anunció el Evangelio de Jesús" al etíope. Si te fijas a lo largo de

nuestro día, tendríamos muchas oportunidades de hablar de Jesús, de

nuestra experiencia espiritual, de lo diferente que es la vida en

Cristo. Y no nos referimos a esa insistencia pertinaz que muchas veces

termina por molestar e incluso, por "vacunar" a los que conviven con

nosotros. Nos referimos a esa oportunidad que surge a propósito de:

que dimos gracias a la hora de comer; que tenemos nuestra Biblia sobre

el escritorio; que llevamos la Biblia bajo el brazo; que hemos

recibido una promoción por nuestro trabajo; etc.

Oportunidades sí hay, necesitamos empezar a perder el miedo y dejar

que Jesús se transparente en nosotros y nos utilice, como hizo con

Felipe, para extender su amor a los demás.

+ Oratio

Llena, Señor, todos mis espacios de ti, que en cada cosa que hago sea

fácil descubrirte, que mi vida sea visiblemente tuya. Y así, Dios mío,

dame también el valor para que, cuando a partir de esas acciones

diarias me pregunten sobre ti, yo pueda dar un buen testimonio de tu

amor y de tu salvación. Hazme, Señor, un instrumento útil para ti.

+ Operatio

Este día revisaré las cosas que hago diariamente, y me aseguraré de

que en cada una de ellas haya algo que dé testimonio de mi fe.

El Evangelio de hoy

Juan 6, 44-51

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Nadie puede venir a mí, si

no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo resucitaré el

último día. Está escrito en los profetas: _Todos serán discípulos de

Dios._ Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a

mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede

de Dios. Ése sí ha visto al Padre.

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de

la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo,

murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que, quien lo

coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma

de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi

carne para que el mundo tenga vida”.

+ Reflexión

Este texto que hemos venido leyendo esta semana (Capítulo 6), se le

conoce como el "Sermón eucarístico". En virtud de que el evangelio de

San Juan fue el último en escribirse, cuando ya toda la comunidad

cristiana celebra "la cena del Señor", Juan ha omitido el relato de la

"institución" pero ha recogido una serie de instrucciones de Jesús

sobre el significado de lo que la comunidad ya celebra y con ellos ha

construido esta magnífica catequesis sobre la Eucaristía. En este

sermón hace pasar a la comunidad, del pan que se necesita para vivir

(pan común - Maná) al pan que "da la Vida", al pan que hace posible la

vida eterna. No desprecia la comida del cuerpo; de hecho primero

alimenta a la comunidad físicamente y después espiritualmente. El

Cuerpo y la Sangre de Jesús son "verdadera comida", es una comida como

la que comieron junto al lago. La comida del pan, alimenta el cuerpo,

la Eucaristía, el espíritu. Sin estos alimentos el hombre se debilita

y puede morir.

¿Realmente tomas la Eucaristía como un alimento?

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro