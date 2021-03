Bse Giustina Francucci Bezzoli, vierge, o.s.b. († 1319) (& Les autres saints du jour... )-le 12 mars. Martyrologe Romain : À Arezzo, en Toscane, l’an 1319, la bienheureuse Justine Francucci Bezzoli… More

Bse Giustina Francucci Bezzoli, vierge, o.s.b. († 1319) (& Les autres saints du jour... )-le 12 mars.Martyrologe Romain : À Arezzo, en Toscane, l’an 1319, la, vierge, moniale bénédictine, qui termina sa vie en recluse.(† 295)Enrôlé comme soldat, saint Maximilien rejeta très vite son métier, le jugeant incompatible avec sa foi. Il fut décapité à Thébeste (Algérie) pour n'avoir pas renié.Fier de son fils, son père se convertit bientôt et mourut dans les mêmes souffrances.Prêtre et fondateur :(MLO) »naît à Pontecurone, dans le diocèse de Tortona, le 23 juin 1872. Au début de son adolescence, il aida son père comme paveur jusqu'à treize ans. Louis voulait étudier pour devenir prêtre et fut accueilli dans le couvent franciscain de Voghera, mais il dut abandonner à cause d'une grave pneumonie.Il fut alors accepté dans le collège de Valdocco, où il connut don Bosco, déjà âgé. Il parvint à obtenir le privilège de se faire confesser par lui et, après avoir préparé trois cahiers entiers de péchés, il vit le saint les déchirer, qui lui dit, entre autres choses: «». À Turin il respira l'esprit salésien et connut l'œuvre du Cottolengo qui était proche.En 1889 il commença ses études de philosophie au séminaire de Tortona. En 1892, alors qu'il est encore séminariste, il ouvrit un oratoire, et l'année suivante un collège. Il est ordonné prêtre en 1895. Dans la même célébration, l'évêque impose l'habit clérical à six élèves de son collège.Il commença à ouvrir des œuvres dans toute l'Italie et en 1903 l'évêque de Tortona reconnut la congrégation religieuse masculine de la «», composée de prêtres, de frères coadjuteurs et d'ermites, avec le charisme apostolique de «Après le terrible tremblement de terre de 1908, il secourut Messina e Reggio Calabria, assistant les orphelins et la population. Après avoir quitté la Sicile, il continua à s'occuper de l'expansion de sa Congrégation, en procurant des aides dans toute l'Italie à l'occasion de la Première Guerre mondiale.En 1915 il fonda la branche féminine: les «», à laquelle vinrent s'ajouter, en 1927, les «» pour les non-voyantes et, successivement, les «». Plus tard surgiront également l'Les fondations s'étendirent dans une grande partie du monde, en Amérique latine, dans les États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en Albanie.Au cours de l'hiver 1940, pour essayer de soulager les problèmes de cœur et de poumons, dont il souffrait, il se rendit à la maison de San Remo même si, comme il disait,». Après seulement trois jours, entouré de l'affection de ses confrères, don Orione mourut le 12 mars 1940, en soupirant «»., par saint Jean-Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005).Pour un approfondissement :Source principale : sdb.org/fr/ (« Rév. x gpm »).