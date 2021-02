Himno de Cuaresma: AUDI BENIGNE CONDITOR. This hymn is attributed to Pope St. Gregory the Great (540-604) and its use begins at that time. It is used at Vespers from the first Sunday of Lent … More

Himno de Cuaresma: AUDI BENIGNE CONDITOR.



This hymn is attributed to Pope St. Gregory the Great (540-604) and its use begins at that time. It is used at Vespers from the first Sunday of Lent until the Friday before Passion Sunday, both on Sundays and feast days.



AUDI, benigne Conditor,

nostras preces cum fletibus,

sacrata in abstinentia

fusas quadragenaria.



Scrutator alme cordium,

infirma tu scis virium;

ad te reversis exhibe

remissionis gratiam.



Multum quidem peccavimus,

sed parce confitentibus,

tuique laude nominis

confer medelam languidis.



Sic corpus extra conteri

dona per abstinentiam,

ieiunet ut mens sobria

a labe prorsus criminum.



Praesta, beata Trinitas,

concede, simplex Unitas,

ut fructuosa sint tuis

haec parcitatis munera. Amen.