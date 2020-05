Salve Regina - Cartusian monks

Salve, regina misericordiæ, vitæ dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos … More

Salve, regina misericordiæ, vitæ dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte benignum. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis, post hoc exilium ostende benignum. O clemens, O pia, O dulcis Maria.