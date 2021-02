Rabano Mauro DE UNIVERSO. mimmarusso. Beato Rabano Mauro - 4 febbraio Abate di Fulda Vescovo di Magonza Rabano Mauro DE UNIVERSO, Archivio Monastero Montecassino. Rabano Mauro nasce a Mago… More

Rabano Mauro DE UNIVERSO.di Fulda Vescovo di MagonzaRabano Mauro DE UNIVERSO, Archivio Monastero Montecassino.nasce a Magonza (D) intorno al 780, da Waluran e Waltrat, membri dell'aristocrazia franca.Quando era ancora bambino, nel 790/791, entrò come oblato nell'abbazia benedettina di Fulda dove condusse i primi studi e nell'801 fu ordinato diacono. Poco dopo venne inviato a completare i suoi studi a Tours, uno dei maggiori centri della rinascita culturale, sotto la guida di Alcuino di York. Fu proprio Alcuino a dargli il soprannome "", in ricordo del discepolo prediletto di S. Benedetto da Norcia.Dopo due anni fece ritorno a Fulda per dirigere la scuola annessa all'abbazia. Nell'814 fu ordinato prete. Dopo un pellegrinaggio a Gerusalemme, nell'817, tornò nell'abbazia di Fulda, della quale nell'822 venne nominato abate. Nel ventennio del suo abbaziato, Rabano scrisse la maggior parte delle sue opere, proseguì la ricostruzione degli edifici monastici iniziata dal suo predecessore, potenziò lodell'abbazia, la cui biblioteca divenne una delle più ricche d' Europa.Nell'842 si dimise dalla carica di abate e si ritirò a Petersberg, presso Fulda, dove continuò la sua attività erudita.Nell'847 fu eletto vescovo di Magonza, carica che tenne fino alla morte, distinguendosi per la sollecitudine nei confronti dei suoi diocesani, in particolare durante la grave carestia dell'850, ma anche per le rigide prese di posizione nelle controversie teologiche ed ecclesiastiche sottoposte al suo giudizio.Rabano morì il 4 febbraio 856 e le sue reliquie vennero deposte nell'abbazia di S. Albano, presso Magonza, ma, dall’epoca della Riforma Protestante (XVI sec.), sono scomparse.Fonti principali: vatican.va; wikipedia.org (“RIV./gpm”).