23 mai

Desiderius

Près de Langres, en 407, la passion de saint Didier, évêque. Témoin des maux que les Vandales faisaient souffrir à son peuple, il alla, dit-on, trouver leur roi pour tâcher de l’adoucir; celui-ci ordonna de l’égorger sur le champ et l’évêque présenta volontiers sa tête pour le troupeau confié à ses soins."

St Didier, évêque de Langres et martyr - 23 mai.Didier de Langres est fêté le, probablement par confusion avec Didier de Vienne , car les plus anciens témoignages situent plutôt la fête de Didier de Langres au 11 février De même, la date de 264 pour son martyre n'est qu'une conjecture, à partir d'actes peu fiables du début du VIIe siècle , dus au prêtre Warnacharius. Didier de Langres semble plutôt avoir été évêque au milieu du IVe siècle , puisque son nom figure sur les listes du faux concile de Cologne de 346 . En outre, un autre « Didier », Dizier de Langres (), a été évêque de Langres au début du Ve siècle [1] . Selon Guillaume Flamang, Chanoine à Langres en 1482, les Vandales conduits par un certain Chrocus l'auraient décapité en 411 archive ])...Selon le Martyrologe romain, Saint Didier aurait subi le martyre en 407 :