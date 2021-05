Sel. Clara Fey - 8. Mai. BistumAachen Sel. Clara Fey Gendenktag: am 8. Mai Ordensgründerin * 11. April 1815 in Aachen in Nordrhein-Westfalen † 8. Mai 1894 in Simpelveld in den Niederlanden Clara … More

BistumAachen Sel. Clara Fey Gendenktag: am 8. Mai Ordensgründerin

* 11. April 1815 in Aachen in Nordrhein-Westfalen

† 8. Mai 1894 in Simpelveld in den Niederlanden

Clara Fey war das vierte von fünf Kindern ihrer wohlhabenden und kirchlich sehr engagierten Eltern. In deren Haus trafen sich Kleriker und Laien, um die schwierigen Situation - beginnende Industrialisierung und Wirtschaftskrise - entsprechend dem Evangelium zu deuten und Kräfte dagegen zu mobilisieren. Davon beenflusst gründete Clara 1837, mit erst 22 Jahren, zusammen mit Freundinnen in Aachen eine Schule für arme Mädchen. 1844 errichtete sie mit ihrem eigenen Vermögen ein Waisenhaus, und im selben Jahr gründete sie mit drei Gefährtinnen die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesu, die sich vor allem der Bildung armer und benachteiligter Mädchen widmen sollte. Ihr Wahlspruch lautet: Manete in me - Bleibt in mir (Joh 15, 4). Es geht in diesem Text um das Frucht-Bringen: Wer nicht in Jesus bleibt wie die Reben am Weinstock, kann keine Frucht bringen. Und fruchtbringend war in der Tat diese Kongregation und ist es bis heute. 1848 erfolgte die Anerkennung der Gemeinschaft durch den Erzbischof von Köln, Clara Fey leitete sie als Generaloberin. Bereits 1872 kümmerten sich 670 Schwestern um ca. 12000 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Einrichtungen. Im Zuge des Kulturkampfes wurden die Schwestern aus Preußen ausgewiesen, doch Clara gab nicht auf. Sie verlegte das Mutterhaus über die Grenze nach Simpelveld in den Niederlanden. Erst 1887 konnte die Kongregation nach Deutschland zurückkehren. Clara blieb aber in Simpelveld und starb dort 1894. Am 1.9.2012 wurden Claras sterbliche Überreste nach Aachen überführt.

Clara Fey wurde am 5. Mai 2018 im Dom zu Aachen seliggesprochen. Ihre Gebeine ruhen nun in der dortigen Kind-Jesu-Kapelle.