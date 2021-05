More

1578,

Emanuele Filiberto

2000

san Carlo Borromeo

san Francesco di Sales

beato Sebastiano Valfrè

Raccolti d'intorno a così prezioso e pio cimelio, crescerà in noi tutti, credenti o profani, il fascino misterioso di Lui e risuonerà nei nostri cuori il monito evangelico della sua voce, la quale ci invita a cercarlo poi là dove Egli ancora si nasconde e si lascia scoprire, amare e servire in umana figura

Paolo VI

4 Maggio - Festa Liturgica della Santa Sindone.TELEVALLASSINA 1.maggio.2015 Venerazione della Sindone, 4 maggioDalquando il Duca di Savoiane curò il trasferimento da Chambéry , Torino custodisce nella Cappella collegata al Duomo , e dalnel Duomo stesso, l'eccezionale immagine che viene ritenuta tradizionalmente la Sindone evangelica. Ricerche scientifiche, anche recenti, non sembrano infirmare i dati della tradizione: studi e rilievi fotografici hanno svelato nelle impronte sindoniche la figura di un uomo con i segni della crocifissione. Il culto e la devozione alla Sindone si riferiscono, come quelli di ogni altra «reliquia» o raffigurazione della passione, alla persona divina del Redentore. Ci richiamano, sull'esempio offertoci particolarmente da, da, dal, alla meditazione dell'amore di Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza., 23 novembre 1973).L 'inno può essere scelto tra quelli del Tempo pasquale oppure tra i canti delRepertorio regionale o di altre raccolte approvate.