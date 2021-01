More

S. Valerio, 2° vescovo di Treviri († sec. III/IV)

29 Gennaio - Santa Famiglia di Nazareth - San Valerio di Treviri.Televallssina. Lael Rito Ambrosiano celebrata l'ultima domenica di gennaio , quindi nel tempo Dopo Epifania La celebrazione fu istituita per dare un esempio e un impulso all'istituzione della famiglia , cardine del vivere sociale e cristiano, prendendo a riferimento i tre personaggi che la componevano, figure sì eccezionali, ma con tutte le caratteristiche di ogni essere umano, e con le problematiche di ogni famiglia.artirologioomano: A Treviri nella Gallia belgica, ora in Germania, san Valerio, vescovo, che resse per secondo questa sede.