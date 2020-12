Santa Caterina Labourè - il 28 novembre. FamigliaCristiana. La festa liturgica, per le Famiglie Vincenziane, è stabilita al 28 novembre mentre quella universale è al 31 dicembre. S. Catherine (Cate… More

La festa liturgica, per le Famiglie Vincenziane, è stabilita al 28 novembre

S. Catherine (Caterina) Labourè, suora, veggente (1806-1876)

Caterina

Medaglia miracolosa

O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi

”.

Fai coniare una medaglia su questo modello; le persone che la porteranno al collo riceveranno grandi grazie. Le grazie saranno più abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia

Medaglia Miracolosa

Io non sono stata che uno strumento. Non è per me che la S. Vergine è apparsa, ma per il bene della Compagnia e della Chiesa

.

Fu beatificata da Pp Pio XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1922-1939) il 28 maggio 1933 e canonizzata dal Venerabile Pio XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) il 27 luglio 1947.

Significato del nome Caterina : “donna pura” (greco).

>>>

>>>

CORONCINA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA.

O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a pietà dalle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta cura prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per allontanare da noi i castighi di Dio e ottenerci le sue grazie, soccorrici in questa presente nostra necessità e concedici le grazie che ti domandiamo.

Ave, Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.

(tre volte).



O Vergine Immacolata, che ci hai fatto dono della tua Medaglia, quale rimedio a tanti mali spirituali e corporali che ci affliggono, come difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera.

Ave, Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.

(tre volte).



O Vergine Immacolata, che hai promesso grandi grazie ai devoti della tua Medaglia, se ti avessero invocato con la giaculatoria da Te insegnata, noi, pieni di fiducia nella Tua parola, ricorriamo a Te e Ti domandiamo, per la Tua Immacolata Concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno.



Ave, Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te. (tre volte).