San Raffaele Kalinowski - il 19 novembre.

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario



Libro de Proverbi 31,10-13.19-20.30-31.

Salmi 128(127),1-2.3.4-5.

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 5,1-6.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 25,14-30.

Meditazione del giorno

na donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore.In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.Stende la sua mano alla conocchia e mena il fuso con le dita.Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero.Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città.eato l'uomo che teme il Signoree cammina nelle sue vie.Vivrai del lavoro delle tue mani,sarai felice e godrai d'ogni bene.La tua sposa come vite fecondanell'intimità della tua casa;i tuoi figli come virgulti d'ulivointorno alla tua mensa.Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.Ti benedica il Signore da Sion!Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemmeper tutti i giorni della tua vita.ratelli, riguardo ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne scriva;infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore.E quando si dirà: "Pace e sicurezza", allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà.Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro:voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre.Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii.n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:«Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni.A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì.Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque.Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro.Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque.Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due.Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso;per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo.Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse.Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti.Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».Traduzione liturgica della Bibbia: San Giovanni Crisostomo