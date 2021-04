Arma Christi - Die Waffen Christi. Unser Diözesanmuseum ist gerade dabei, das reiche Erbe christlicher Glaubenszeugnisse in der Diözese zu inventarisieren. Mit dabei: Arma Christi – ein katholischer … More

Arma Christi - Die Waffen Christi.



Unser Diözesanmuseum ist gerade dabei, das reiche Erbe christlicher Glaubenszeugnisse in der Diözese zu inventarisieren. Mit dabei: Arma Christi – ein katholischer Brauch, der auch in Württemberg weit verbreitet war. Aber was sind diese „Waffen Christi“ genau, wozu dienen sie, und was haben sie mit dem Karfreitag zu tun? Wir haben mit Dr. Iris Dostal-Melchinger gesprochen, die bei ihrer Inventarisierung der Kunstschätze in den Dekanaten immer wieder auf Arma Christi gestoßen ist.