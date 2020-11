Saintes Sylvie et Elisabeth, et Saint Zacharie - le 5 Novembre

Sainte Sylvie

Elle figure au martyrologe romain au 3 Novembre/5 Novembre:

mère du pape saint Grégoire le Grand. Celui-ci rapporte lui-même, dans ses écrits, qu'elle atteignit le sommet de la prière et de la pénitence et qu'elle fut un exemple excellent pour les autres. Elle mourut vers 590.

Martyrologe romain

Sainte Elisabeth

Saint Zacharie

Mère de Saint Grégoire le Grand (v. 590)Sylvette ou Sylvaine.Grande dame romaine qui consacra sa vie à son fils, le pape Grégoire le Grand , si attentive qu'elle se préoccupait même jusqu'aux détails des menus de ses repas en achetant à son intention les meilleurs fruits et légumes frais sur les marchés romains, afin qu'il soit en bonne santé.Mère de Saint Jean-Baptiste (1er s.)Les Eglises d'Orient fêtent à ce jour les parents de saint Jean-Baptiste le précurseur: Elisabeth et Zacharie Lire dans le premier chapitre de l'Evangile selon saint Luc:etpère de saint Jean-Baptiste (1er s.)et sainte Elisabeth , parents de Jean-Baptiste et de la parenté de la Vierge Marie. Lui était prêtre et c'est pendant qu'il accomplissait son service que l' ange Gabriel vint lui dire qu'il pourrait enfin avoir l'enfant tant attendu. Zacharie émet des doutes en raison de son âge et il en devint muet jusqu'au jour de la naissance de Jean le Baptiste. Sa joie éclatera dans l'hymne du "Benedictus". Quant à Elisabeth, sa joie, quelques semaines auparavant, avait été le tressaillement de son propre enfant au jour de la Visitation où jaillit l'action de grâces du "Magnificat". Le Christ est toujours source de joie et de bonheur.