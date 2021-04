DISINFORMATION FORMER SPY CHIEF REVEALS SECRET STRATEGIES FOR UNDERMINING FREEDOM, ATTACKING RELIGION, AND PROMOTING TERRORISM Lt. Gen. ION MIHAI PACEPA AND Prof. RONALD J. RYCHL… More

DISINFORMATION FORMER SPY CHIEF REVEALS SECRET STRATEGIES FOR UNDERMINING FREEDOM, ATTACKING RELIGION, AND PROMOTING TERRORISM



Lt. Gen. ION MIHAI PACEPA AND Prof. RONALD J. RYCHLAK