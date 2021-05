Novene zur heiligen Rita (13. bis 21. Mai) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erster Tag Heilige Rita, du hilfst in aussichtslosen Fällen. Lege bei Gott, unserem Herr… More

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Erster Tag

Heilige Rita, du hilfst in aussichtslosen Fällen. Lege bei Gott, unserem Herrn, Fürbitte für mich ein, auf daß er mich erhöre. Überall erzählt man sich von den außerordentlichen Gnaden, die Gott durch dein unablässiges Bitten gewährte. Bitte also für mich bei unserem Herrn Jesus Christus, auf daß er sich meiner erbarme und ich erhalte, wonach sich mein Herz sehnt.

Vater unser..., Gegrüßet seist du, Maria...; Ehre sei...; (alle 9 Tage)

Gebet: Guter Gott, der du die heilige Rita oft erhört hast, sei uns gnädig. Wir bitten dich, gewähre uns durch ihre Fürbitte, was wir zu erlangen hoffen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. (alle 9 Tage)

Zweiter Tag

Heilige Rita, dein Weg führte dich durch Gestrüpp und Dornen; du hast gelitten und den Kelch der Schmerzen bis zur Neige getrunken; dein Herz ist schwer geprüft worden. Von neuem wende ich mich an dich, damit du bei Gott für mein Anliegen Erhörung erflehst. Du weißt, was Herzeleid und Seelenpein bedeuten. So viel habe ich gelitten! Ich weiß aber, du kommst mir zu Hilfe. Heilige Rita, bitte Jesus, er möge mich erhören durch deine mächtige Fürsprache.

Dritter Tag

Vergeblich suche ich einen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Ich finde keinen. Doch du, heilige Rita, kannst meinen Weg wieder erhellen und mir Hoffnung geben. Dir vertraue ich, von dir erwarte ich Erhörung in meiner Not. Bitte du für mich beim gekreuzigten Jesus, denn auch du hast schwere Prüfungen durchgemacht. Im Gehorsam hast du einen tyrannischen Mann geheiratet, ihn zärtlich geliebt und seinen tragischen Tod beweint. Du hast Gott gebeten, deine Söhne lieber zu sich zu nehmen, als sie schwer sündigen zu lassen. Bitte für mich, damit ich die ersehnte Erhörung finde.

Vierter Tag

"Heilige der schwierigen, ja aussichtslosen Fälle"! Wieviel Hoffnung gibt mir das! Wie gut paßt dieser Titel zu dir, die du verzweifelten Herzen Hoffnung schenkst. Deshalb wende ich mich an dich, heilige Rita, und vertraue auf deine Hilfe. Durch deine Fürbitte am Throne Gottes erhoffe ich mir die Gnade, um die ich bitte.

Fünfter Tag

Vertraute von Jesus, heilige Rita, mein Herz ist hart getroffen von den Wechselfällen des Lebens. Sag mir, heilige Rita, was ich in dieser schwierigen Lage tun soll. Ich wende mich an dich, die du dich immer wohlwollend jenen gegenüber gezeigt hast, die leiden. Du bist gut, heilige Rita, ich weiß es, deshalb komme ich voll Eifer zu dir, auf daß mich Jesus erhören möge.

Sechster Tag

Heilige Rita, der Himmel ist stumm. Muß ich wirklich verzweifeln, heilige Rita? Nein, denn Jesus hat mir in dir eine mächtige Fürsprecherin geschenkt. Du wirst von Jesus mir Hilfe erbitten und mir einen starken Willen geben, damit ich ihn nicht mehr beleidige. Mit diesem aufrichtigen Entschluß wende ich mich an dich, heilige Rita, auf daß du von Jesus erlangst, was ich brauche. Ein Wort von dir zu Jesus, und für mich wird sich ein Himmel voll Erbarmen öffnen.

Siebter Tag

Heilige Rita, du hast dein ganzes Leben lang viel getragen. Möge mein Gebet dein verstehendes Herz erreichen! Deine Nächstenliebe, deine Friedensliebe, deine Worte der Ermutigung für alle veranlassen mich, deine Nähe zu suchen, und nun ganz besonders, wo du dich als Heilige der aussichtslosen Fälle erwiesen hast. Voll Vertrauen erhoffe ich mir deine Unterstützung, deine Fürbitte am Throne Gottes, und ich bin sicher, der Friede wird mein Herz wieder erfüllen und die Gnade, um die ich bitte, wird mir gewährt.

Achter Tag

Heilige Rita, du hast den Gekreuzigten sehr geliebt, du hast zu seinen Füßen gekniet, ein Dorn von seiner Hand grub sich in deine Stirn ein. Ich vertraue dir ganz. Ich habe mich nicht getäuscht, als ich mein ganzes Vertrauen auf dich setzte. Ich bitte und beschwöre dich durch deine Liebe zu Jesus, daß du ihn um die Gnade bittest, die ich erhoffe. Er verweigert dir nichts. Und so erwarte ich nun die Erhörung, um die ich aus ganzem Herzen Gott bitte.

Neunter Tag



www.adorare.ch/novenerita.html Nun bin ich am letzten Tag dieser Novene angekommen, heilige Rita. Ich habe wieder Mut gefaßt. Du wirst von Jesus die Gnade erhalten, um die ich bitte. Heilige Rita, bitte hilf mir, eingedenk dessen, daß du Schmerzen gelitten hast, daß du den Armen gegenüber Liebe geübt hast, daß du Jesus und die Unbefleckte Jungfrau Maria verehrt hast. Zeige dich mir, wie du wirklich bist, erlange mir von Jesus die Erhörung, um die ich inständig bitte. Mit deiner Hilfe will ich mein Leben ändern und zu einem Apostel der göttlichen Liebe werden. Zum Dank will ich deine Verehrung verbreiten. Amen.

