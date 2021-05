Marienwallfahrt - Ganz Bayern blickt auf Augsburgs Maria Knotenlöserin. k1tv am 9. Mai 2015. Das Hochfest Maria - Schutzpatronin Bayerns wird regional in den bayerischen Diözesen der katholischen … More





k1tv am 9. Mai 2015. Das Hochfest Maria - Schutzpatronin Bayerns wird regional in den bayerischen Diözesen der katholischen Kirche gefeiert. 1616 prägte Herzog Maximilian I. von Bayern für Maria den Titel der Patrona Bavariae und führte den 14. Mai als Festtag für das Königreich Bayern ein. Durch die Neuordnung der Diözesankalender nach dem

In der Barockzeit wurde ein ganzer Monat der Gottesmutter Maria geweiht. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich der Monat Mai als Maiandachts-Monat durch.

Patronin (an diesem Tag) von Bayern

Dieses Wochenende stand ganz klar im Zeichen und bestimmt auch im Schutze Marias, der Schutzpatronin Bayerns – auf lateinisch: patrona bavariae. Ihr zu Ehren sind alle 7 bayerischen Bistümer seit 2011 Jahr für Jahr unterwegs, um bis 2017 mit Wallfahrten in ganz Bayern daran zu erinnern, daß Maria seit 100 Jahren, also seit 1917, die Schutzpatronin Bayerns ist. Am Samstag führten dann alle Wege nach Augsburg. Höhepunkt des Tages: Nach dem Pontifikalamt im Augsburger Mariendom zogen die Bischöfe zusammen mit den Gläubigen zur Weihe des Gnadenbildes der Maria Knotenlöserin nach St. Peter am Perlach.

