KatholischSchweiz am 8. März 2012. Im ganzen Kanton Glarus werden zum Gedenken an den Heiligen Fridolin, dem Glarner Landespatron, am Abend des 6. März grosse Fridolinsfeuer entzündet. Woher kommt der Brauch und was bedeutet sie? Eine Spurensuche im Kanton Glarus.