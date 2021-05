La Pentecôte du Greco : un prêt exceptionnel du musée du Prado. Musée de Grenoble 3 mai 2016. La Pentecôte, un des chefs-d’œuvre du Greco, conservé au musée national du Prado à Madrid, est présentée … More

Musée de Grenoble 3 mai 2016. La Pentecôte, un des chefs-d’œuvre du Greco, conservé au musée national du Prado à Madrid, est présentée exceptionnellement à Grenoble grâce à un partenariat avec l’institution espagnole qui accueille en contrepartie Saint Jérôme pénitent de Georges de La Tour.



Le Crétois Doménikos Theotokópoulos, surnommé El Greco, est un artiste d’une totale singularité dans l’Espagne du XVIe siècle. En 1600, il peint La Pentecôte, un grand tableau faisant partie d’un retable monumental commandé par le collège de l’Incarnation à Madrid.



Cette œuvre monumentale, typique de la dernière période de l’artiste, représente la réunion des apôtres au Cénacle cinquante jours après la résurrection du Christ (Pentecôte signifiant cinquantième jour en grec). Le Saint-Esprit, symbolisé par une colombe, descend vers la mère de Jésus et les apôtres. Au centre de la composition, seule à joindre les mains, Marie rend grâce à Dieu pour ce don. La flamme au-dessus de leur tête figure le feu divin qu’ils sont en train de recevoir. Jouant à l’extrême de la distorsion des figures et de l’espace, Le Greco bouleverse les conventions artistiques de son époque. Son style singulier est aussi qualifié d’extravagant en raison de l’exagération des formes, de la palette très contrastée et des compositions audacieuses.