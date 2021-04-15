TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE VIDEO INTERVIEW: FR DAVE NIX, “THE JESUITS, VATICAN 2, POPE BENEDICT XVI & THE GREAT PERSECUTION”
FANTASTIC PODCAST TODAY FEATURING FIRST TIME GUEST PERSECUTED HERMIT FR DAVE NIX. WE DISCUSSED:
HIS BACKGROUND AND PERSECUTION
THE JESUITS ADMIT A RUPTURE WITH THE PAST
FATIMA, RUSSIA
VATICAN 2
POPE BENEDICT XVI IS THE TRUE POPE
ENDTIME CATHOLIC COMMUNITIES
SOLUTIONS IN THIS CRISIS
THE GREAT PERSECUTION
AND MORE
tradcatknight.org/…vatican-2-pope-benedict-xvi-the-great-persecution/
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