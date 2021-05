Feast of Sts Philip and James - Fr Robert Ombres OP The homily on the Feast of Sts Philip and James, at Blackfriars Oxford (03.05.21), by Fr Robert Ombres OP. More

Feast of Sts Philip and James - Fr Robert Ombres OP



The homily on the Feast of Sts Philip and James, at Blackfriars Oxford (03.05.21), by Fr Robert Ombres OP.