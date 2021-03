Cantus Gregorianus de Abbatia S. Petri Solesmesis (F-72) (Kyriale N°12 et 15) 0:08 Kyrie XII 1:43 Gloria XII 4:21 Credo VI 10:11 Sanctus XII 11:31 Agnus XII 12:43 Kyrie XV 14:10 Gloria XV 16:24 … More

Cantus Gregorianus de Abbatia S. Petri Solesmesis (F-72) (Kyriale N°12 et 15) 0:08 Kyrie XII 1:43 Gloria XII 4:21 Credo VI 10:11 Sanctus XII 11:31 Agnus XII 12:43 Kyrie XV 14:10 Gloria XV 16:24 Sanctus XV 17:41 Agnus XV 18:56 Antiphona Asperges me 21:08 Antiphona Asperges me I ad libitum 23:01 Antiphona Asperges me II ad libitum Fontes: [Abbaye Saint Pierre de Solesmes] Chant Grégorien (3) (LP=FR=Decca 143.113) (Date : Mai 1953) #Vinyl