Ave Maria | Bach/Gounod

Annunciation of Our Lady - March 25.



Charles François Gounod (1818–1893) Ave Maria - Meditation sur le premier prélude de J. S. Bach



Voice: Marianne Fuchs (15) Organ: Sebastian Fuchs



Live recording Stift Klosterneuburg