Neuvaine à Ste Jeanne d’Arc - du 21 au 29 mai. Prières quotidiennes Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Je crois en Dieu Prière à sainte Jeanne d’Arc Sainte Jeanne d’Arc, ton martyre est la … More





Prières quotidiennes

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit

Je crois en Dieu

Prière à sainte Jeanne d’Arc

Sainte Jeanne d’Arc, ton martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis.

Intercède, du Royaume des Cieux, pour que notre pays soit préservé des guerres et que nous soyons protégés des assauts contre notre foi.

Que la France se souvienne qu’elle est la Fille Aînée de l’Eglise.

Seigneur, nous te rendons grâce car Tu as béni notre pays en nous donnant Jeanne d’Arc, suscite encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Amen.

Notre Père, Ave et Gloria.

Premier jour de la neuvaine : Jeanne la libératrice

Job 5,20 : « Il te sauvera de la mort pendant la famine, Et des coups du glaive pendant la guerre. »

Figure de proue de l'histoire de France, Jeanne d'Arc mena une guerre pour libérer son pays de l'envahisseur anglais au XVème siècle. Répondant à un appel divin, elle aida Charles VII à devenir roi de France. Elle paya le prix fort pour ses convictions puisqu’elle fut condamnée pour hérésie et brûlée vive à Rouen en 1431.

Prions le Seigneur de libérer la France de tous ses ennemis

Prières quotidiennes

www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-a-jean… Neuvaine à Ste Jeanne d’Arc - du 21 au 29 mai.Au Nom du Père et du Fils et du Saint-EspritJe crois en DieuPrière à sainte Jeanne d’ArcSainte Jeanne d’Arc, ton martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis.Intercède, du Royaume des Cieux, pour que notre pays soit préservé des guerres et que nous soyons protégés des assauts contre notre foi.Que la France se souvienne qu’elle est la Fille Aînée de l’Eglise.Seigneur, nous te rendons grâce car Tu as béni notre pays en nous donnant Jeanne d’Arc, suscite encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Amen.Notre Père, Ave et Gloria.Job 5,20 :Figure de proue de l'histoire de France, Jeanne d'Arc mena une guerre pour libérer son pays de l'envahisseur anglais au XVème siècle. Répondant à un appel divin, elle aida Charles VII à devenir roi de France. Elle paya le prix fort pour ses convictions puisqu’elle fut condamnée pour hérésie et brûlée vive à Rouen en 1431.Prions le Seigneur de libérer la France de tous ses ennemis