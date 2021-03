Martes de la Primera semana de Cuaresma



Libro de Isaías 55,10-11.

A

Salmo 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19.

G

Evangelio según San Mateo 6,7-15.

J

Leer el comentario del Evangelio por

sí habla el Señor:Así como la lluvia y la nieve descienden del cieloy no vuelven a él sin haber empapado la tierra,sin haberla fecundado y hecho germinar,para que dé la semilla al sembradory el pan al que come,así sucede con la palabra que sale de mi boca:ella no vuelve a mí estéril,sino que realiza todo lo que yo quieroy cumple la misión que yo le encomendé.lorifiquen conmigo al Señor,alabemos su Nombre todos juntos.Busqué al Señor: El me respondióy me libró de todos mis temores.Miren hacia El y quedarán resplandecientes,y sus rostros no se avergonzarán.Este pobre hombre invocó al Señor:El lo escuchó y lo salvó de sus angustias.Los ojos del Señor miran al justoy sus oídos escuchan su clamor;pero el Señor rechaza a los que hacen el malpara borrar su recuerdo de la tierra.Cuando ellos claman, el Señor los escuchay los libra de todas sus angustias.El Señor está cerca del que sufrey salva a los que están abatidos.esús dijo a sus discípulos:Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por mucho hablar serán escuchados.No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan.Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre,que venga tu Reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.Danos hoy nuestro pan de cada día.Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido.No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes.Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Juan María Vianney