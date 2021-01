.

Magnitudemb 6.0RegionNORTHWEST OF AUSTRALIADate time2021-01-29 19:47:58.4 UTCLocation13.93 S ; 121.79 EDepth91 kmDistances462 km SSW of Kupang, Indonesia / pop: 282,000 / local time: 03:47:58.4 2021-01-30

353 km NNW of Dampier Peninsula, Australia / pop: 1,400 / local time: 03:47:58.4 2021-01-30