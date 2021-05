Vorbericht: Marienwallfahrt nach Eichstätt. k1tv am 26. April 2016. Ein Jahr nach der großen bayernweiten Wallfahrt zu Maria Knotenlöserin in St. Peter am Perlach ist heuer Eichstätt das Pilgerziel. … More

Vorbericht: Marienwallfahrt nach Eichstätt.

k1tv am 26. April 2016. Ein Jahr nach der großen bayernweiten Wallfahrt zu Maria Knotenlöserin in St. Peter am Perlach ist heuer Eichstätt das Pilgerziel. Am Samstag, den 7. Mai, kommen die Wallfahrer aus allen bayerischen Diözesen unter dem Motto „Mit Maria auf dem Weg – offen für Gottes Wort“ in die Bischofsstadt. Auch aus dem Bistum Augsburg gibt es eine organisierte Busreise nach Eichstätt; alle Gläubigen sind dazu herzlich eingeladen. Was Sie in Eichstätt erwarten wird, sehen Sie hier.