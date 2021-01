le 14 janvier: la V. Anne de Guigné.

On appelait toujours la petite Anne, Nénette. Voici la consécration à la Sainte Vierge qu'elle avait trouvée dans son paroissien qu'elle récitait tous les matins.

" Ô ma Souveraine, ô ma Mère!

Je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon coeur et tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-… More

On appelait toujours la petite Anne, Nénette. Voici la consécration à la Sainte Vierge qu'elle avait trouvée dans son paroissien qu'elle récitait tous les matins.

" Ô ma Souveraine, ô ma Mère!

Je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon coeur et tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi, protégez-moi, comme votre bien et votre propriété. Ainsi-soit-il."