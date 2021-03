More

refieren a este santo:

Ver más información en:

12 DE MARZO SAN JOSÉ TSHANG DAPENG.TheAzulkilashmzaJosé Zhang Dapeng nació en 1754 en Duyun, provincia de Guizhou, y fue desde joven espiritualmente inquieto. Se unió primero a un grupo de ayunadores llamado «Religión del agua clara» (Qingshui jiao), en busca de la rectitud y la pureza. Esta no le conformó, y se enroló en una escuela de maestros taoístas, donde llegó a ser Daoshi, sacerdote taoísta. Pasado el tiempo, casado y con 40 años, se instala en Guiyang, la capital de la provincia, asociado a un amigo, Wang, en el comercio de la seda.Precisamente a través del hijo de su amigo, que se había hecho cristiano en la capital, toma contacto con los misioneros cristianos, que le hacen conocer el evangelio. El estudio del catecismo lo acerca más y más a la fe, pero José tenía en ese momento dos esposas y no podía recibir el bautismo. Finalmente se separó de la segunda, dotó a ella y al hijo de ese matrimonio, y recibió en 1800 el bautismo de manos del P. Matías Luo, y dos años más tarde la comunión.Llega a ser un catequista de primer nivel, pero en la persecución de 1812, atemorizado, se retira de la capital; pero encuentra a Mons. Dufresse , quien le insta a volver a Guiyang para alentar y confortar a los fieles. José comprende el error de huir y, recibida la comunión -estos cristianos pasaban a veces mucho tiempo sin poder recibirla-, vuelve a la capital, donde no sólo se entrega por entero al cuidado de los fieles en medio de la persecución, sino que aun hace nuevas conversiones.José vaga de escondite en escondite, mientras el gobernador pone precio a su cabeza. Finalmente en 1815 el hermano joven de su esposa, por condicia, lo entrega, guiando él mismo a los espías hasta la guarida de su cuñado. Es estrangulado atado a un soporte remedando una cruz, el día 12 de marzo de 1815.Basado en los datos del sitio de la Sociedad de Misiones Extranjeras y de «Año Cristiano», BAC, 2003.