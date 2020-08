Ferdinand Schubert: Regina coeli - Königin des Himmels, Himmelskönigin

Regina caeli, laetare, alleluia.Quia quem meruisti portare, alleluia,Resurrexit, sicut dixit, alleluia.Ora pro nobis Deum, alleluia.Himmelskönigin, freue dich, Halleluja.Denn der, den du zu tragen würdig warst, Halleluja,er ist auferstanden, wie er gesagt, Halleluja.Bitt Gott für uns, Halleluja.Wird das Regina caeli in der Osterzeit anstelle des Angelus gebetet, so fügt man an:

Regina caeli, laetare, alleluia.Quia quem meruisti portare, alleluia,Resurrexit, sicut dixit, alleluia.Ora pro nobis Deum, alleluia.Himmelskönigin, freue dich, Halleluja.Denn der, den du zu tragen würdig warst, Halleluja,er ist auferstanden, wie er gesagt, Halleluja.Bitt Gott für uns, Halleluja.Wird das Regina caeli in der Osterzeit anstelle des Angelus gebetet, so fügt man an:deutschGaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.Quia surrexit Dominus vere, alleluia.Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tuiDomini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es:praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariamperpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja,denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja.Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen, durch Christus, unseren Herrn. Amen.