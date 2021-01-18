TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: JANUARY 18: NICK FLUH, “FATIMA & THE MARTYRDOM OF ST PETER”
DO NOT MISS THIS POWERFUL AND INSPIRATIONAL PRESENTATION!
CATHOLIC PROPHECY EXPERT NICK FLUH JOINS THE SHOW AGAIN TO DISCUSS:
GREAT FIRE OF ROME, WHO CAUSED IT?
WHO INFLUENCED NERO TO KILL CHRISTIANS
“HATE CRIMES” IS NOT A NEW SLOGAN
NERO A PREFIGURE OF ANTICHRIST
ST PETERS MATRYDOM & NEROS DEATH
ARCHEOLOGIST GUARDUCCI AND ST PETERS TOMB
CARDINAL TISSERENT
FATIMA POPE TO BE KILLED AND ST PETER CONNECTIONS
ENDTIME PROPHECIES OF THE POPE TO FLEE ROME
PIUS XII PREDICTS THE TRIAL
SATAN USING SECRET SOCIETIES TO DESTROY THE PAPACY
TOBIAS ON THE RESSURRECTION OF THE CHURCH
AND MUCH MORE!
tradcatknight.org/…ima-the-martrydom-of-st-peter/
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