Fu edificata là, perché, secondo un’antica tradizione, nel porto esistente allora sarebbe sbarcato S. Pietro nel suo viaggio verso Roma

S. Piero in Grado, Pisa.La Basilica di San Piero a Grado sorge presso il luogo in cui, nell'epoca romana, la principale bocca dell'Arno sfociava nel mare.. Iniziata nel X° sec. e terminata nel XI°, fu opera di quei tempi in cui i pisani erano divenuti grande potenza marinara e commerciale. Nacque come ampliamento di precedenti costruzioni di epoca romana, delle quali restano tracce di fondazioni (visibili all'interno), venute alla luce negli scavi degli anni 1955-65. Si evidenziano tre epoche di costruzione: le fondamenta di edifici portuali romani già dette, il muro dell'abside della prima chiesa del IV° sec. e infine le absidi della seconda chiesa del VI-VII° sec. ampliata con la navata sinistra. Gli scavi, iniziati nel 1919-20, furono ripresi successivamente alla riparazione della breccia aperta dalla caduta del campanile (1944) a sud-ovest nella navata destra. Quest’ultimo intervento, con metodo più attento alla stratigrafia, ha portato al rinvenimento di una colonna con sopra un piano di marmo, che era stato l’altare della primitiva chiesa. Questo altare, al centro dell’abside nella prima chiesa, oggi è nello stesso luogo sotto un ciborio tardo gotico. Si notano chiaramente i basamenti delle absidi delle prime due chiese; due tronconi di marmo bianco a torciglione, resti delle colonne di sostegno del- l’antico ciborio, emergono appena dal livello più basso. L’abside esterna è della più antica della Chiesa con unica navata (IV sec.) e abbraccia l’altra di epoca longobarda (VI-VII sec.). La seconda chiesa fu edificata, con tutta probabilità, in seguito ad un incendio della prima. Queste successive ricostruzioni indicano un continuo interessamento a mantenere sul luogo un culto, evidentemente importante, che può essere una conferma della tradizione relativa alla presenza dell’Apostolo Pietro in questo luogo. Nella medesima occasione degli scavi furono messi in luce i livelli dei pavimenti delle due antiche chiese. Il terreno si elevava continuamente a causa delle frequenti esondazioni dell’Arno che lasciavano abbondanti sedimenti. Gli scavi, utili a mostrare al visitatore il variare delle opere succedutesi in epoche diverse nella storia, hanno però interrotto il culto in questo “Santuario Petrino”, privilegiando l’aspetto archeologico di fronte a quello religioso. www.mondimedievali.net/edifici/Altreregioni/grado.htm informazione