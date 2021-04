Die Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit.Jesu spricht zu Sr. Faustyna : «Ich wünsche, dass du während der neun Tage Seelen zur Quelle Meiner Barmherzigkeit hinführst, damit sie Kraft, Trost und allerlei Gnaden schöpfen, die sie für die Mühsal des Lebens benötigen, besonders aber in der Stunde des Todes . An jedem Tag wirst du Meinem Herzen eine andere Gruppe von Seelen zuführen und sie in das Meer Meiner Barmherzigkeit tauchen. Und Ich werde all diese Seelen in das Haus Meines Vaters führen. Du wirst diese Tätigkeit in diesem und im künftigen Leben ausüben. Und Ich werde keiner Seele, die du zur Quelle Meiner Barmherzigkeit führst, etwas versagen. Du wirst Meinen Vater jeden Tag, durch Mein bitteres Leiden, um Gnaden für diese Seelen bitten.» Faustyna entgegnete: «Jesus, ich weiß nicht, wie diese Novene abzuhalten ist und welche Seelen ich zuerst zu Deinem Barmherzigsten Herzen führen soll.» Und Jesus entgegnete, dass Er mir für jeden Tag sagen werde, welche Seelen ich in Sein Herz führen solle. www.kathpedia.com/index.php