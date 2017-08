FRANCE : Le défit de t'aimer...

Ne nous laissez pas sucomber 47분 전

Le serf était sujet du maître qui luis devait vêtements, nourritures , et repos E .T.C. aujourd’hui , suite aux "évol ?Hum révolutions le voila salarié grand bien luis face ,d'une main on lui donne et de l'autre on reprend et qui qui sens met plein les poches elle est pas belle l'évolution?