Georgia's Got Talent - Genadi Tkachenko

Mężczyzna wszedł na scenę, żeby pokazać swój talent. Zwróć szczególną uwagę na jego usta... Niewiarygodne!

Głos ludzki jest zdolny do niezwykłych rzeczy. Może byc tak piękny, że doprowadza do łez. Zdumiewający głos uczestnika gruzińskiego Mam Talent wprawił w zachwyt wszystkich sędziów i całą publiczność. Gennady Tkachenko ma niezwykły talent. Wchodzi na scenę i na pierwszy rzut oka wygląda, jak … More

Mężczyzna wszedł na scenę, żeby pokazać swój talent. Zwróć szczególną uwagę na jego usta... Niewiarygodne!

Głos ludzki jest zdolny do niezwykłych rzeczy. Może byc tak piękny, że doprowadza do łez. Zdumiewający głos uczestnika gruzińskiego Mam Talent wprawił w zachwyt wszystkich sędziów i całą publiczność. Gennady Tkachenko ma niezwykły talent. Wchodzi na scenę i na pierwszy rzut oka wygląda, jak każdy inny wokalista. Ale kiedy otwiera usta, przenosi słuchaczy do innego, magicznego świata. Tkachenko poprzedza swój występ stwierdzeniem, że musimy "czuć to, co Matka Ziemia mówi do nas". Początkowo nikt nie bierze tego dosłownie. Jednak za chwilę studio wypełniają dźwięki dżungli: ptaki ćwierkają, słychać szelest skrzydeł i kroki na ziemi. Wyobraźnia zabiera wszystkich do innego świata, gdzie słychać kakofonię życia zwierząt. I wtedy Tkachenko zaczyna śpiewać... Ta zniewalająco piękna muzyka wzrusza i sprawia, że całe jury słucha jej z otwartymi ustami!