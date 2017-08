Avortement, le débat assassiné

Suite aux attaques organisées et en groupes des lobbies antichrétiens qui veulent à tout prix non pas discuter mais faire bloquer tous les comptes qui les dérangent en brandissant l'épouventail de "la loi", je rappelle que la limite de la loi est là où commence la conscience universelle qui vient de Dieu (donc la vérité et la justice). Quand dans cet horrible système barbare qu'était l'Allemagne … 더보기