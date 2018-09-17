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The FSSP parish in Rome singing Salve Regina after this morning’s high mass!

Lisi Sterndorfer 1 1
via pius on twitter.
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OUR LADY OF AMERICA
REMOVE POOP FRANCIS AND HIS COROPHRAGIAS
VIGANO FOR POPE
UNLESS HOLY SPIRIT HAS ANOTHER CHOICE

WE DO NOT HAVE CHURCH ANYMORE
THIS IS CRIMINAL ENTERPRISE
REMOVE ALL THE CLERGY
BRING SSPX IN AND MAKE MOST OF THEIR PRIESTS BISHOPS AND CARDINALS
THEY ARE BETTER THAN THE CLOWNS AND CRIMINAL WE HAVE
ORDAIN PRIESTS UNDER THE STATE OF THE NECESITY WHO … More
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