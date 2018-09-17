The FSSP parish in Rome singing Salve Regina after this morning’s high mass!

Clicks215The FSSP parish in Rome singing Salve Regina after this morning’s high mass!
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via pius on twitter.
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REMOVE POOP FRANCIS AND HIS COROPHRAGIAS
VIGANO FOR POPE
UNLESS HOLY SPIRIT HAS ANOTHER CHOICE
WE DO NOT HAVE CHURCH ANYMORE
THIS IS CRIMINAL ENTERPRISE
REMOVE ALL THE CLERGY
BRING SSPX IN AND MAKE MOST OF THEIR PRIESTS BISHOPS AND CARDINALS
THEY ARE BETTER THAN THE CLOWNS AND CRIMINAL WE HAVE
ORDAIN PRIESTS UNDER THE STATE OF THE NECESITY WHO … More
VIGANO FOR POPE
UNLESS HOLY SPIRIT HAS ANOTHER CHOICE
WE DO NOT HAVE CHURCH ANYMORE
THIS IS CRIMINAL ENTERPRISE
REMOVE ALL THE CLERGY
BRING SSPX IN AND MAKE MOST OF THEIR PRIESTS BISHOPS AND CARDINALS
THEY ARE BETTER THAN THE CLOWNS AND CRIMINAL WE HAVE
ORDAIN PRIESTS UNDER THE STATE OF THE NECESITY WHO … More
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