Follow Chat

Christmas in Vienna 1999 The Three Tenors L.Pavarotti, J.Carreras,P.Domingo. Recorded Live at the Konzerthaus,Vienna, Austria, on December 23, 1999 INDEX SONG MEDLEY 1 - White Christmas 1:24 2 - Let It Snow 4:24 3 - Oh Tannenbaum 6:03 4 - Ay! … [More]