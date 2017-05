German Hymn: "Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade"

Sunamis 46 31 minutes ago

Liebe Eremitin

ich schaute nach, und unter lingualpfeife kann man seine webseite finden-



Und bei youtube seine videos ansehen

Er hä

Atte ein interessantes hideo zum thema zölibat

Zudem kann man auf seiner webseite ins gästebuch schreiben



Es gibt ein anderes tolles video aus dem neuen gotteslob gesangbuch - das ist von der hildesheimer mädchenkantorei



Das heist jesus christ you are my life



Der dortige organist spielt das lied auch sehr schön und fetzig wie lingualpfeife oben-

Ich finde beide lieder sehr schön

das sind die lieder die ich höre wenn ich energie brauche

Mein red bull für den tag

Liebe grüsse an alle