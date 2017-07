ANTONINO ZICHICHI - FISICO NUCLEARE - ECCO PERCHE' SONO CATTOLICO - ATEI I CREDULONI SIETE VOI.

Acchiappaladri 5분 전

Bravo prof! Non è un mostro di simpatia però per le cose importanti il cervello gli funziona.



Chi si professa ateo è un credente con una fede irrazionale.

Chi si professa credente in un Dio come il Dio cristiano (o altre fedi con una teologia scientifica) ha una fede credibile razionalmente.

Fare il passo successivo della fede in Dio come da Rivelazione cristiana è molto opinabile tuttavia anch'esso non è scelta da creduloni.