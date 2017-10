Rosario en Lourdes - 19/10/17

Citation de Benoît XVI à Lourdes le 14 septembre 2008Adorer, c'est se laisser regarder et aimer par Jésus. »« Acceptons, acceptez de vous offrir à Celui qui nous a tout donné, qui est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver (Jn 3,17), acceptez de reconnaître la présence agissante en vos vies de Celui qui est ici présent, exposé à nos regards. Acceptez de lui offrir vos …