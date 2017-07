apvs 5시간 전

팔로우 챗팅

Un homme rencontre sa famille ! :-)))) Scène splendide et émouvante... Que Dieu bénisse les animaux et les préviennent de la disparition, même si nous n'avons pas de parenté avec eux, sinon celle d'avoir un commun et Tout Puissant Créateur...