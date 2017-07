Évangile selon Saint-Matthieu - Mt 13, 1-9

Le mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire



Livre de l'Exode 16,1-5.9-15.

T

oute la communauté des fils d’Israël partit d’Élim et atteignit le désert de Sine, entre Élim et le Sinaï, le quinzième jour du deuxième mois après sa sortie du pays d’Égypte.Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et Aaron.Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il … [더보기]