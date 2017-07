Da kann man schon nachdenklich werden.

Ein wunderschönes Lied - aber, ob wir nach dem Tod im Licht und Frieden sein werden, hängt von unserem Leben, von unserer Beziehung zu unserem Herrn und Gott ab. Ein Leben ohne Gott führen, sich nicht um ihn kümmern und seine Gebote nicht beachten und dann meinen, nach dem Tod so ganz selbstverständlich in seinen liebenden Armen aufgefangen zu werden, so funktioniert das nicht. Gott lässt uns … [더보기]