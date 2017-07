Évangile selon Saint-Matthieu - Mt 12, 38-42

Le lundi de la 16e semaine du temps ordinaire



Livre de l'Exode 14,5-18.

E

En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte, que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël : il ne sera plus à notre service ! »Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes ;il