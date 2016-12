Skaldowie - Złota Jerozolima i biedne Betlejem (Do szopy)

mkatana 1 hour ago

Nie do złota i mirry,

Nie do różanych kadzideł,

ale do szopy w zawieję

Tej nocy Pan do nas przybył.

Nie do wieży z księgami,

Gdzie mędrcy świata najwięksi,

ale do szopy w zawieję,

gdzie pastuszkowie są pierwsi.



ref.

Do szopy, do szopy wszyscy

kto ogrzać pragnie ręce,

z darami, z darami, z darami,

by odtajało serce/x2