Frauenorden in der Ukraine: Ein wunderbares Zeugnis

Sie

@Svota Hora, habe zufällig soeben Ihre Beschreibung von der "Kapelle beim Jesuskind" in Pilsen entdeckt. Sehr schön. Vielen Dank.Stelleneben etwas hier ein von den griechisch-katholischen Ordensschwestern in der Ukraine.Vermute, dass noch andere Interesse zeigen was den Anderltag betrifft. Doch genauere Information fehlt auch mir (wahrscheinlich liegt die Festfeier nicht mehr direkt in … [더보기]