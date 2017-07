Klaus Elmar Müller 2시간 전

Sehr logisch, was Hochwürden Herr Pfarrer Pietrek sagt, auch, dass jedwede Sünde Krieg mit Gott bedeutet. Ich weiß, dass demgegenüber kirchlichen Mitarbeitern "Respekt vor der homosexuellen Lebensform" (also nicht bloß Respekt vor homosexuellen Menschen) abgefordert wurde. Was Bischof Koch zur "Ehe für alle" sagte, ging auch in diese falsche Richtung.