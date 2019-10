Karl Jaspers über Kant (1954)

Karl Jaspers sprach über Leben und Werk Immanuel Kants zu Ehren seines 150. Todestages. Thanks to Jean-Pierre Bee for the translation. I made a few minor alterations to it, mostly due to formatting … More

Karl Jaspers sprach über Leben und Werk Immanuel Kants zu Ehren seines 150. Todestages. Thanks to Jean-Pierre Bee for the translation. I made a few minor alterations to it, mostly due to formatting concerns. Facebook Page: www.facebook.com/PhilosophyOverdoseYoutube