III-8b. Le RESPECT HUMAIN : 5- Ses CAUSES (cantique de St Louis-Marie Grignion de Montfort)

Q.33- Comment fait-on le signe de la Croix ?

R. On fait le signe de la Croix en portant la main droite au front et en disant : « Au nom du Père » ; puis à la poitrine, en disant : « Et du Fils » ; ensuite à l’épaule gauche et à l’épaule droite, en disant : « Et du Saint-Esprit » ; on termine par les paroles : « Ainsi soit-il. »