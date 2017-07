Santa Beatriz de Nazaret, siete formas de amar santamente - 29 de julio

Memoria de santa Marta



Epístola I de San Juan 4,7-16.

Q

ueridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él.Y este amor no consi… [더보기]